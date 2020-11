Trump: ,,To ja wygrałem wybory''. ,,Miliony kart zostało wysłanych do osób, nie mających prawa do głosowania''

- Obserwatorzy nie byli wpuszczani do lokali wyborczych. To ja wygrałem te wybory, zdobyłem 71 000 000 ważnych głosów. Działy się złe rzeczy, których nasi obserwatorzy nie mogli zobaczyć. To nigdy wcześniej się nie zdarzyło. Miliony kart zostało wysłanych do osób, nie mających prawa do głosowania – napisał na Twitterze Donald Trump.

Po tym, jak agencja AP oraz stacje CNN, NBC i Fox News ogłosiły zwycięstwo w wyborach Joe Bidena, urzędujący prezydent USA Donald Trump oświadczył, że wybory prezydenckie w USA jeszcze się nie zakończyły. Poinformował także, że w poniedziałek jego sztab zacznie składać pozwy w sądach.

W oświadczeniu cytowanym przez agencję Reutera poinformował:

- Wszyscy wiemy, dlaczego Joe Biden spieszy się z tym, by fałszywie uznać się za zwycięzcę i dlaczego zaprzyjaźnione z nim media tak bardzo mu w tym pomagają: oni nie chcą, by prawda została ujawniona

THE OBSERVERS WERE NOT ALLOWED INTO THE COUNTING ROOMS. I WON THE ELECTION, GOT 71,000,000 LEGAL VOTES. BAD THINGS HAPPENED WHICH OUR OBSERVERS WERE NOT ALLOWED TO SEE. NEVER HAPPENED BEFORE. MILLIONS OF MAIL-IN BALLOTS WERE SENT TO PEOPLE WHO NEVER ASKED FOR THEM!