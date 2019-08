Trump się wycofał, ale... do Polski nieoczekiwanie przyjeżdża Merkel

szcze na PiS i rydzykowi prosto w spasiony ryj 30.8.19 14:46

No to tak dla przypomnienia dla pisowskich kretynów!



Donald Trump przyznał, co tak naprawdę ceni w Polakach. Zrobił to, odpowiadając na pytanie o przesłanie dla Polaków z okazji 75. rocznicy Powstania Warszawskiego. - Budują dla USA instalację wojskową, za którą płacą w 100 proc. - powiedział.