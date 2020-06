Znaczący gest Trumpa: Odmawia Putinowi, zaprasza Dudę

Grzegorz 21.6.20 10:42

Do trolusów. I co wam da to ujadanie na Dudę, chyba tylko te psie pieniądze na miskę zupy. Weźcie się do normalnej roboty i uświadomcie sobie w końcu że Duda już wygrał a wybory są tylko formalnością. Dudę popiera w Polsce cała prowincja te rzesze normalnych ciężko pracujących ludzi którzy na trzeźwo biorą świat i widzą że nasz Duduś naprawdę się stara by nam było lepiej. Sama Warszawka wam wyborów nie wygra.