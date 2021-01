Trump nie weźmie udziału w zaprzysiężeniu Bidena. Zwrócił się do swoich wyborców

Po zamieszkach w Kapitolu, gdzie zwolennicy Donalda Trumpa chcieli przeszkodzić w zatwierdzeniu przez Kongres Stanów Zjednoczonych zwycięstwa Joe Bidena, ustępujący prezydent zwrócił się do swoich wyborców za pośrednictwem Twittera, przekonując, że ich głos zostanie w przyszłości usłyszany. Poinformował też, że nie weźmie udziału w inauguracji swojego następcy.

- „75 000 000 wspaniałych amerykańskich Patriotów, którzy głosowali na mnie, AMERYKĘ PRZEDE WSZYSTKIM i UCZYŃMY AMERYKĘ ZNOWU WIELKĄ, będą mieli POTĘŻNY GŁOS słyszany w dalekiej przyszłości. Nie będą lekceważeni lub traktowani nieuczciwie w żaden sposób (...)!” – napisał na Twitterze prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.

W następnym wpisie poinformował, że 20 stycznia nie weźmie udziału w inauguracji swojego następcy.

- „Wszystkim, którzy o to pytali oświadczam, że nie pojadę na inaugurację 20 stycznia” – napisał.

The 75,000,000 great American Patriots who voted for me, AMERICA FIRST, and MAKE AMERICA GREAT AGAIN, will have a GIANT VOICE long into the future. They will not be disrespected or treated unfairly in any way, shape or form!!!