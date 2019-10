Trump nakłada sankcje na Turcję i żąda przerwania ofensywy

Moshe Cvel 15.10.19 9:35

Turcja ma prawo do zapewnienia bezpieczeństwa swoim obywatelem.

Kurdowie obecnie nie mają państwowości i śą zwykłymi terrorystami.

Niech te państwa które krytykują Turcję same tam pojadą i na swój koszt zrobią porządek.

Na ludobójstwa syjonistów z Israela jakoś milczy pan prezydent Trump

A jego plan pokojowy dla Bliskiego Wschodu spotkał się ze śmiechem..Od 1948 Israel pięciokrotnie zwiększył swoje terytorium poprzez bandyckie aneksje .Zadnych sankcji nie ma a Rosja za Krym ma to bardzo nie uczciwe. Skoro naród wybrany to wszyscy syjoniści do Ziemi Obiecanej .Żadna Ameryka , Europa , żaden Polin .Palestyna i wozić się z Arabami bez naszego udziału. To co Żydzi zrobili z Narodem Palestyńskim przez 70 lat jest wielką przestrogą przed kontaktami z tymi wybrańcami i popaprańcami krwią niewinnych ludzi.