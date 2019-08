Trump ignoruje Niemcy. Polska jest dla USA ważniejsza

Prezydent Donald Trump w piątek 23 VIII sierpnia przylatuje do Europy. Najpierw zjawi się we Francji, gdzie weźmie udziaŁ w szczycie G7. Później jedzie do Polski na obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Omija za to Niemcy - jak podkreśla niemiecka prasa, "szerokim łukiem".