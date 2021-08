Trump: Ameryka nigdy wcześniej nie została tak upokorzona

„Przez wszystkie lata, nasz kraj nie został tak upokorzony” – powiedział był prezydent Stanów Zjednoczonych, odnosząc się do ewakuacji USA z Afganistanu po tym, jak talibowie zajęli Kabul i większość kraju.

W rozmowie na antenie Fox News stwierdził, że trudno mu ocenić czy bardziej była to porażka militarna, czy psychologiczna, ale nic podobnego nie miało wcześniej miejsca. Wspomniał też o zawartej przez niego umowie z talibami w lutym ubiegłego roku. Wyznaczono wówczas datę wycofania wojsk USA z Afganistanu do maja tego roku.

Trump podkreślił, że on sam nigdy nie pozwoliłby na dopuszczenie do sytuacji, która miała teraz miejsce. Ocenił, że on sam uderzyłby z wielką siłą na talibów, gdy ci atakowali miasta. Dodał, że sam rozmawiał niejednokrotnie z przywódcą talibów mułłą Baradarem, którego ostrzegał przed atakowaniem Amerykanów. Dodawał, że taka decyzja oznaczać będzie atak USA na jego wioskę.

dam/PAP,Fronda.pl