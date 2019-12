Tranzyt rosyjskiego gazu przez Ukrainę będzie utrzymany

Porozumienie w sprawie tranzytu gazu z Rosji przez Ukrainę udało się osiągnąć podczas rozmów w Berlinie (19 grudnia) i Mińsku (20 grudnia). W kluczowych spotkaniach brali udział szefowie Gazpromu i Naftohazu, jak też wiceszef Komisji Europejskiej Marosz Szefczovicz, ministrowie energetyki Rosji, Ukrainy i Niemiec. Nowy kontrakt ma obowiązywać pięć lat, z możliwością przedłużenia go o kolejnych dziesięć lat. Tranzyt przez Ukrainę ma być utrzymany. W 2020 r. ma on wynieść 65 mld m³, a w czterech kolejnych latach – po 40 mld m³ rocznie. Nastąpi zapewne pewna podwyżka taryf transportowych (w 2019 r. Gazprom płacił 2,61 dolara za przesłanie 1000 m³ przez 100 km). Ustalony w rozmowach wolumen przesyłu gazu przez Ukrainę jest bliski oczekiwanemu przez Kijów i Brukselę. Choć o tak oznacza znaczne zmniejszenie ilości surowca i związanych z tym zysków dla strony ukraińskiej. W 2018 roku przez Ukrainę przeszło 87 mld m³ rosyjskiego gazu, w 2019 roku ma być nieco więcej. Mamy więc do czynienia ze spadkiem tranzytu o jedną trzecią w 2020 roku, a potem o przeszło połowę. To mimo wszystko znaczące zmniejszenie zysków Ukrainy, która dotychczas za tranzyt dostawała od Gazpromu rocznie ok. 3 mld dolarów. Jednak porozumienie należy uznać za sukces Kijowa. Udało się uniknąć zmniejszenia tranzytu do 10-15 mld m³, co by oznaczało poważne problemy dla całego systemu tranzytowego. Co więcej, nowy kontrakt ma obowiązywać co najmniej pięć lat, podczas gdy Rosjanie chcieli albo rocznego przedłużenia obecnej umowy, albo nowego porozumienia, ale też na rok. Wydaje się, że ostatecznie zgodzili się na 5 lat pod wpływem ostatnich wydarzeń wokół Nord Stream 2. Amerykańskie sankcje pozbawiły Rosjan statków mogących dokończyć budowę gazociągu. W wariancie pesymistycznym może to zająć nawet kilka lat. Nie ma wątpliwości, że Gazprom ustąpił Ukrainie głównie z powodu fiaska projektu Nord Stream 2, dokładniej zaś z powodu opóźnień w budowie gazociągu (najpierw zwłoka w wydaniu zgody przez Danię, a ostatnio sankcje USA). Po uruchomieniu pełnych mocy Nord Stream 2, a także Turkish Stream, Ukraina zostanie pozbawiona większości tranzytu – i na to ma teraz czas, by się przygotować.