Transpłciowa kandydat na gubernatora Kalifornii: nie dla transpłciowych kobiet w kobiecym sporcie!

Kilka dni temu media obiegła informacja, że Caitlyn Jenner (do 2015 roku Bruce Jenner) chce kandydować na gubernatora stanu Kalifornia z ramienia uważanej tradycyjnie za konserwatywną partii republikańskiej. Kalifornia jest przy tym uznawana za bastion demokratów. Caitlyn Jenner wypowiedziała się na temat udziału transpłciowych kobiet w damskich zawodach sportowych.

Caitlyn Jenner sprzeciwia się udziałowi transpłciowych kobiet w damskich zawodach sportowych.

- To po prostu niesprawiedliwe. A my musimy chronić kobiecy sport w naszych szkołach - twierdzi Caitlyn Jenner.

I didn’t expect to get asked this on my Saturday morning coffee run, but I’m clear about where I stand. It’s an issue of fairness and we need to protect girls’ sports in our schools.https://t.co/YODLDQ3csP