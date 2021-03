Tragiczny wypadek. W czołowym zderzeniu z tirem zginęli nastolatkowie

Na drodze wojewódzkiej nr 614 w miejscowości Surowe doszło w piątek do tragicznego wypadku, w którym samochód osobowy zderzył się czołowo z tirem. Dwoje nastolatków zginęło na miejscu, a trzy poszkodowane osoby zostały przewiezione do szpitala.

- 19.03.2021 godz. 17:02 Zastęp GBARt Renault zadysponowany do wypadku drogowego na 17 kilometrze DW614 kierunek Myszyniec .

Wstępne informacje mówiły iż doszło do zderzenia czołowego 2 pojazdów ciężarowego z osobowym .

Po dotarciu pierwszych służb na miejsce informacje potwierdziły się.

Autem osobowym podróżowało 5 osób , z których 2 zginęły na miejscu. Natomiast 3 poszkodowane osoby zostały przetrasportowane do szpitala przez przybyłe na miejsce ZRM .

Samochodem Ciężarowym jechała 1 osoba kierowca, który nie odniósł żadnych obrażeń.

W czasie działań droga była całkowicie zablokowana - czytamy na Facebooku na stronie KSRG OSP Chorzele .

W trakcie wypadku panowały trudne warunki atmosferyczne, padał mokry śnieg, a nawierzchnia jezdni była śliska. Jak wynika z ustaleń śledczych, kierowca osobowego audi, które czołowo zderzyło się z tirem, najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem na łuku drogi.

W wypadku zginęli 18-letni kierowca oraz 18-letnia pasażerka. Trzy pozostałe poszkodowane osoby w wieku 16 i 17 lat zostały przewiezione do do szpitala. W samochodzie ciężarowym przebywał jedynie kierowca pojazdu, który nie odniósł żadnych obrażeń.



Zmarli nastolatkowie byli absolwentami Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czarni. ''Izo, Patryku niech Pan Bóg otoczy Was opieką, a rodzinom ofiar da siłę przetrwać te trudne chwile. Składamy kondolencje Rodzicom'' - czytamy na stronie szkoły.

''Trudno jest znaleźć słowa pocieszenia w chwili śmierci bliskiej osoby, szczególnie ciężko jest znaleźć takie słowa, które dałyby pociechę po stracie ukochanego dziecka. Wyrazy współczucia dla rodzin i przyjaciół ofiar tej tragedii'' - dodano.



mp/facebook/radio zet