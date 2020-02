Tragiczny pożar w hospicjum, imperium medyczne i konflikt interesów. Magazyn Śledczy Anity Gargas

ktoś tam 20.2.20 18:49

Swoją droga totalniakom wystarczy jedno zeznanie co se pani przypomniała po 40 latach, że była molestowana na okoliczność i oskarżenie duchownego jest wiarygodne na 150% a nawet "bez kozyry pińćset", jak to idzie przez tefałen, a tu jakby przeciwko Grodzkiemu nawet i cały Szczecin zeznawał to to są pomówienia wyssane z brudnego palucha PiS-owskiej propagandy...



Pomyliłem coś?