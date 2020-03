Tragiczne informacje z Niemiec

ktoś tam 19.3.20 17:24

Najpierw pozwolili na liczne kontakty bo to ograniczenie wolności i takie tam, a teraz bohatersko walczą. Tak jak we Francji... Ciekawe, że p. Lajen czy jak jej tam, mówi, że nieładnie żeśmy pozamykali granice. Ona z Niemiec zdaje się... No, czekam kiedy wytoczy nam sprawę o naruszenie praworządności...