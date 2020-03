Tragiczna doba w Hiszpanii

Mirek 31.3.20 19:55

A skąd wy wiecie ile ludzi w Chinach zmarło na koronawirusa ?! . To co podają Chinole można włożyć między bajki bo jest to BAJKA Z PRZYPIRDEM !! . Z tego co wiem to w Chinach zmarło na koronawirusa ponad 40 tysięcy ludzi !! .