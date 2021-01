Tragedia w Poznaniu. Ksiądz popełnił samobójstwo po wyspowiadaniu się

- Wczoraj wydarzyła się tragedia. W jednej z parafii w Poznaniu ksiądz popełnił samobójstwo. Nie pracował w tej parafii, ale przyszedł do spowiedzi – czytamy we wpisie ks. Daniela Wachowiaka na Twitterze.

Do tragedii doszło wczoraj w kościele św. Michała Archanioła w Poznaniu.

Jak wynika z informacji przekazanych przez ''Głos Wielkopolski'' , ksiądz to były wikariusz parafii, który na co dzień nie pełnił tam posługi. Poprosił o spowiedź tamtejszego proboszcza,a po niej popełnił samobójstwo. Jego zwłoki znanalazła jedna z parafianek.

- To ogromna tragedia. Wszyscy jesteśmy w szoku i zastanawiamy się, dlaczego do tego doszło [...] Podczas spowiedzi nie zapaliła mi się żadna lampka w głowie. Nic na to nie wskazywało – powiedział w rozmowie z "Głosem Wielkopolskim" ksiądz Eugeniusz Guździoł, proboszcz parafii św. Michała Archanioła.

Widzę, że media już o tym piszą. Wczoraj wydarzyła się tragedia. W jednej z parafii w Poznaniu ksiądz popełnił samobójstwo. Nie pracował w tej parafii, ale przyszedł do spowiedzi. Nic nie wskazywało, że po jej skończeniu odbierze sobie życie. Każdy z nas jest tajemnicą. RIP. — ks. Daniel Wachowiak (@DanielWachowiak) January 21, 2021

mp/glos wielkopolski/twitter