Totalny odlot!!! Tokarczuk jak ,,bogini'', przemówienie ,,jak w świątyni''

PiS to partia lewicowa 8.12.19 17:02

Nie moja bajka ta ukraińska skrobipiórka. Ale brak transmisji z wręczania Nobla przypomina czasy odbierania Nobla przez żonę "Bolka". Hehehhehe obecnie podobnie podchodzi telewizja państwowa do spraw. Nie pokażą niczego co by zaszkodziło Partii.