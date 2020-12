Totalny odlot. Jachira o przejęciu Polska Press: Tak władzę przejmował Hitler

Od jakiegoś czasu modne wśród lewicowych polityków jest porównywanie Polski do Niemiec w latach 30. Takie skandaliczne porównanie teraz postanowiła wykorzystać posłanka KO Klaudia Jachira, oceniając przejęcie przez PKN Orlen grupy Polska Press.

PKN Orlen przejął niemiecką grupę medialną Polska Press. To bardzo nie spodobało się środowiskom opozycji, które alarmują o rzekomym niszczeniu wolności mediów w Polsce. Głos w debacie postanowiła zabrać posłanka Klaudia Jachira. Za pośrednictwem Facebooka zakup niemieckiej spółki przez polski koncern parlamentarzystka porównuje do… przejmowania władzy przez Hitlera w Niemczech.

- „Dzisiaj Polska po przejęciu prasy lokalnej przez PiS jest jak Niemcy w momencie dojścia Hitlera do władzy. Jeżeli się nie przeciwstawiłeś, to znaczy, że jesteś winny. Przyjdzie nam wszystkim za to zapłacić” – napisała.

kak/Facebook