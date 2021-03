Totalny odlot! Dziennikarze TVN24 postanowili zająć się… parówkami na Orlenie

W szaleńczym ataku na PKN Orlen opozycyjne media postanowiły uderzyć nawet… w parówki sprzedawane na stacjach paliw. Obszerny artykuł opublikował portal TVN24, donosząc, że parówki te dostarcza niewielka firma z rodzinnej miejscowości prezesa Orlenu.

- „Niewielka firma Wędzonka z rodzinnych Myślenic Daniela Obajtka jest jednym z dostawców parówek dla stacji koncernu. Pełnomocnikiem zarządu Wędzonki jest Joanna Górka-Firek, która jednocześnie zasiada w radzie nadzorczej spółki Orlen Paliwa i jest zatrudniona w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W czasach, gdy szefował jej Obajtek - agencja przeniosła jeden z oddziałów do Myślenic i wynajęła na siedzibę budynek od męża Górki-Firek”

- alarmuje TVN24.

- „To kolejna odsłona upadku państwa, kolesiostwo i konflikty interesów w skali nieznanej”

- dodaje.

W ocenie dziennikarzy fakt, że Orlen kupuje parówki u niewielkiego, polskiego producenta, zamiast korzystać z ofert zagranicznych koncernów jest dowodem patologii władzy.

Publikacja TVN24 spotkała się z gorącym odbiorem czytelników.

Nastąpił koniec PiSu 😱 Okazało się, że parówki do hot-dogów na Orlenie dostarcza polska firma Wędzonka! Skandal! Rząd do dymisji! 😂😂😂😁😁😁 #parowki #Wedzonka

Podaję propozycje na resztę tygodnia w aferze #Obajtek Piątek: GW- "Kto dostarcza kubki do kawy do #Orlen ?" Sobota: TVN - "Prąd na Orlen dostarcza spółka skarbu państwa, rządzonego przez PiS" Niedziela: Onet - "Kaczyński tankuje na ORLENIE, przypadek?" #ObajtekGATE #Parówki

Czyli „parówki” do stacji Orlenu dostarcza polski dostawca? Oooo, to musi was boleć, bo „polskie to dobre” i już wiadomo, dlaczego na Orlenie są najsmaczniejsze hot-dogi!