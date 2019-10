Totalni ZAŁAMANI po wywiadzie Mosbacher dla 'Die Welt'! Oto, co powiedziała na temat stanu demokracji w Polsce

Reytan 19.10.19 21:07

Panie premierze Morawiecki, po sformuowaniu nowego rządu, prosimy jako jedną z pierwszych czynności wprowadzić poprawkę do programu 500 plus. Chodzi o to, żeby ten program zawiesić na czas nieokreślony dla dużych miast w Polsce. Mieszkańcy tych miast nie chcą być beneficjentami tego programu, co udowodnili głosując na przeciwników tego programu, czyli na PO.

Ponadto mieszkańcy dużych miast powinni pracować do 67 lat, tak jak chce partia, na którą głosowali !

Panie premierze, prosimy zrobić to samo w nowym programie minimalnego wynagrodzenia i dedykować go tylko dla powiatów i gmin W dużych miastach prosimy pozostawić minimalne wynagrodzenie na poziomie obecnym, czyli 1650 zł/miesiąc . Oni nie potrzebują wzrostu minimalnego wynagrodzenia ponieważ zarabiają i tak za dużo w porównaniu z prowincją !