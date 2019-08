Toruń: Upił się, włamał na plebanię i... usnął

Policjanci zatrzymali 21-latka, który w nocy włamał się na jedną z plebanii w Toruniu. Wszystko wskazuje na to, że po wszystkim postanowił odpocząć na miejscu zdarzenia, bowiem mundurowi zastali go leżącego w jednym z pomieszczeń. Odpowie za usiłowanie włamania.

W nocy ze środy na czwartek ( 28/29.08.2019) około godziny 3.20 dyżurny toruńskiej komendy został powiadomiony przez wikarego, że nieznany mu, agresywny mężczyzna próbuje sforsować drzwi wejściowe do parafii w Toruniu. Na miejsce udali się funkcjonariusze z Komisariatu Policji Toruń – Śródmieście. Policjanci zastali mężczyznę, którego dotyczyło zgłoszenie już w pomieszczeniach plebanii. Widok był zaskakujący, bowiem mężczyzna leżał na kuchennej posadzce. Był on pod wyraźnym wpływem alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Następnego dnia usłyszał zarzuty usiłowania kradzieży z włamaniem. Za czyn ten grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.