Tomczyk do prezydenta: ,,Pana Mistrz przegrał w 2010''

Adam S 14.6.20 10:42

Te platfonsy to szuje, a nie kretyny. Oni dobrze wiedzą, kto z kim wspólnie działał, również w 2010. Tutaj to się gnojkowi wyrwało to, co wszyscy wiedzą i między sobą to bez skrępowania wygadują. Tu się wyrwało publicznie, ale szybko starał się wyskrobać to co zrobił. Może Skrobanka-Nowacka mu coś podpowiedziała?