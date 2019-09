Tomczyk broni Jachiry: Kaczyński nadal nie przeprosił za 'zdradzieckie mordy'

"Jeżeli chodzi o panią Jachirę, to ona się odniosła i przeprosiła za swoje słowa. Nie słyszałem słów przepraszam od np. pani poseł Pawłowicz, pana posła Tarczyńskiego. Nie słyszałem też słów przepraszam od człowieka, który kierował je m.in. do mnie"-powiedział polityk opozycji, wyciągając tablet i odtwarzając emocjonalne wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego w Sejmie. Chodzi oczywiście o słowa o "zdradzieckich mordach" i "zabiciu brata", które skierował do polityków Platformy Obywatelskiej.