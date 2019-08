Tomasz Terlikowski: Wypowiedź generała Jezuitów to dowód na działanie szatana

V73 22.8.19 8:53

Nie ma szatana, nie ma Boga, więc "róbta co chceta", bo kary też nie będzie.

KRK się już sprzedał: jeden Bóg, jedna religia, jeden rząd światowy.

Przypomina mi jedna fraza: Ein Volk, ein Reich, ein Führer - podobne nieprawdaż?

Przypomnę tylko, że Franciszek jest jezuitą.



Mt 7, 6

Wchodźcie przez ciasną bramę, bo przestronna brama i szeroka ta droga, która wiedzie do zguby, a wielu jest tych, którzy przez nią wchodzą. 14 Jakże ciasna brama i wąska droga wiodąca do życia! Nieliczni są ci, którzy ją znajdują.