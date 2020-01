Tomasz Terlikowski: Dwóch papieży seniorów? Dokonuje się głęboka zmiana Kościoła

bunia 14.1.20 9:51

Chyba ktoś bardzo zdesperowany jeszcze wierzy, że wyborami Papieży kieruje Duch Św. Prawie 1000 lat celibatu nie było więc co jakby nie było Kościoła, był nie ważny ? Co się nagle stało, że teraz to księża dążą do Boga bo się nie żenią (inna sprawa czy zachowują celibat) a kiedyś to gdzie dążyli i jaka była prawdziwa przyczyna wprowadzenia celibatu. Wierni raz na zawsze i bez niedomówień chcieli by się dowiedzieć.