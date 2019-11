Tomasz Terlikowski: Nadużycia seksualne w Kościele? Warto uczyć się od francuskich zakonników

- Ujawnienie tych faktów było niezwykle bolesne dla nas wszystkich. To bardzo duże wyzwanie. Nie zapominajmy jednak, że prawdziwymi ofiarami są przede wszystkim ludzie, którzy zostali głęboko zranieni w swoim ciele, w swojej duszy, przez te czyny - mówił duchowny i dodawał, że - choć zgromadzenie zdecydowało się nie ujawniać zeznań, dla dobra ofiar, to jednoznacznie wynika z nich wina o. Marie Dominique Philippe’a. Oskarżenia zostały także potwierdzone przez Kongregację do spraw Życia Konsekrowanego.

Przełożony zgromadzenia podkreślił także, że założyciel wspólnoty „nie może być dla nas wzorem życia zakonnego czy chrześcijańskiego, pomimo roli, jaką odegrał”.

Nie ma co ukrywać, że historia założyciela Wspólnoty, znanego również w Polsce, jest dramatyczna, bo dotyczy wykorzystania, do którego dochodziło w trakcie kierownictwa duchowego, także sióstr należących do założonego przez o. Philippe’a zgromadzenia żeńskiego. Ale zachowanie nowych przełożonych zgromadzenia jest wzorcowe. Bez udawania, bez ściemniania, bez atakowania mediów. Stają w prawdzie, przypominają, że prawdziwymi ofiarami są ci, którzy zostali wykorzystani, a nie założyciel. Bogu niech będą dzięki za takie, wzorcowe zachowanie. Warto się go uczyć od francuskich zakonników."

Tomasz Terlikowski/Facebook