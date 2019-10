Tomasz Terlikowski o edukacji seksualnej: Walczymy z wygodnym wrogiem, a nie tym najgroźniejszym

Gnostyk 24.10.19 12:26

Jesli Terlikowski i jemu podobni chca nakladac na seksulanosc jakies religijne czy nawet kulturowe tabu, to droga wolna. Jednak nie maja prawa narzucac swojego zdania, w sposob inny niz pokojowy. Stanowisko katolicko-konserwatywne jest tylko jednym z mozliwych. Na dodatek wcale nie jest najlesze. Im marzy sie przymus. Na to zgody nie ma w liberalnym i demokratycznym spoleczenstwie. Dlatego ich to tak boli, ze juz nie wolno przymuszac do swoich racji sila.