Tomasz Terlikowski: Ludzko-zwierzęce hybrydy

Ludzko-zwierzęce hybrydy hodować będą japońscy naukowcy. Decyzję o zaaprobowaniu takich badań podjęły japońskie władze. Nie, nie oznacza to, że powstaną pół świnie pół ludzie, ale że zwierzęce embriony zawierać będą ludzkie komórki, które służyć mają hodowaniu ludzkich narządów koniecznych do przeszczepów. I dopóki nie jest to związane z niszczeniem ludzkich zarodków nie ma fundamentalnych powodów, by się temu sprzeciwiać.