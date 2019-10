Tomasz Terlikowski: Kulturowy rasizm biskupów

- Kiedy słyszę od biskupów, że mieszkańcy Amazonii nie są w stanie zrozumieć celibatu, to mam smutne wrażenie, że przemawia przez nich po pierwsze dość paskudny kolonializm, by nie powiedzieć kulturowy rasizm (my biali to rzecz jasna potrafimy, ale oni „dzicy” nie są w stanie) a po drugie - i to być może jeszcze groźniejsze - znormalizowanie celibatu, sprowadzenie go do singielstwa. - pisze w mediach społecznościowych Tomasz Terlikowski