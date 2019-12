Tomasz Terlikowski: Kompromitacja kurii i jej (niedo)rzecznika. Gdy Pan Bóg chce kogoś ukarać to mu rozum odbiera

„Gdy Pan Bóg chce kogoś ukarać to mu rozum odbiera. I ta prawda dotyczy także instytucji” - pisze na swoim Facebooku Tomasz Terlikowski odnosząc się do reakcji rzecznika kurii poznańskiej na pytania dotyczące „kneblowania” księży Daniela Wachowiaka oraz Adama Pawłowskiego.

Wczoraj na portalu dorzeczy.pl Wojciech Wybranowski poinformował, że obaj duchowni otrzymali zakaz rozmów z mediami oraz publikowania na portalach społecznościowych. Ma to być reakcja poznańskiej kurii na protest przeciwko pochówkowi abp Juliusza Paetza w poznańskiej archikatedrze.

„Gdy Pan Bóg chce kogoś ukarać to mu rozum odbiera. I ta prawda dotyczy także instytucji. W tym przypadku chodzi o kurię poznańską. Gdy portal e-poznan zadzwonił do jej rzecznika z pytaniem o ks. Daniela Wachowiaka i ks. Adama Pawłowskiego i nałożony na nich knebel to ks. Maciej Szczepaniak (rzecznik właśnie) raczył był odpowiedzieć, że <<nie ma informacji na ten temat>> i nie będzie jej ustalał, bo <<nie wierzy w dobre intencje portalu>>”.