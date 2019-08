Tomasz Terlikowski: Homoseksualiści są nadal przyjmowani do seminariów?

Sprawa księdza (jak twierdzi on sam byłego już) Łukasza Kachnowicza skłania do postawienia zasadniczego pytania. Nie, nie samemu byłemu księdzu, ale Kościołowi w Polsce.

Z moich informacji wynika, że bardzo różnie z tym bywa. Są zakony i seminaria, w których rzeczywiście sprawdza się to, bada, eliminuje osoby, co do których formatorzy mają podejrzenia, że mogą być homoseksualne, ale są i takie, gdzie - z różnych powodów - zapisy są ignorowane (pomińmy milczeniem dlaczego), albo interpretowane w duchu „ważne, żeby w celibacie wytrwał” (ciekawe, że nie przyjmuje się młodych heteroseksualnych mężczyzn do zgromadzeń żeńskich i nie sugeruje im, że najważniejsze, żeby wytrwali w celibacie).