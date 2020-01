Tomasz Terlikowski: Dzięki Bogu za Benedykta XVI. Konklawe nie wybrało Franciszka na właściciela doktryny

Katolicka Kretynizacja Polski 13.1.20 19:24

Kościół przez setki lat swojego istnienia wypaczył całe nauczanie Jezusa oraz to co jest zapisane w biblii wystarczy porównać 10 biblijnych przykazań a tych z katechizmu kościoła katolickiego! Benedykt chce tylko wrócić do korzeni chrześcijaństwa!