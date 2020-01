Tomasz Terlikowski: Czytam przemówienie Donalda Trumpa i mam łzy w oczach

Niesamowite były też słowa skierowane do matek, które określił bohaterkami, których siła i oddanie napędza naród amerykański. „Dzięki wam nasz kraj został obdarzony niesamowitymi duszami, które zmieniły bieg ludzkiej historii” - zaznaczał prezydent. „Nie możemy wiedzieć, co nasi jeszcze nienarodzeni obywatele osiągną. Nie wiemy, jakie marzenia będą ich prowadzić, jakie arcydzieła stworzą i jakich odkryć dokonają. Ale wiemy, że każde życie przynosi miłość na świat. Każde dziecko wnosi radość do rodziny. Każdy człowiek jest wart ochrony” - dodał Trump i dodał: „każde ludzkie życie, narodzone i nienarodzone jest stworzone na święty obraz Boga Wszechmogącego”.

Te słowa, nawet jeśli wypowiedziane przez człowieka, którego życie dalekie jest od moralnego ideału niosą moc i prawdę, są słowami, które pochodzą od Boga. Bóg mógł do nas mówić przez oślicę Balaama, mógł mówić przez Dawida, który wysłał na śmierć Uriasza, by mieć jego żonę, przez Abrahama, który wystawiał swoją żonę obcym królom, przez Piotra, który się trzykrotnie zaparł i Pawła, który prześladował chrześcijan, to niby dlaczego nie mógłby mówić przez Trumpa? Nie z niego są te słowa, on ma jedynie odwagę, by je wypowiedzieć. Odwagę, które niekiedy brakuje pobożnym, moralnym, dobrym chrześcijanom.

Tomasz Terlikowski