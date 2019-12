Tomasz Terlikowski: Antysemityzm niszczy wiarę

athos 28.12.19 13:21

Jezus Chrystus jest Bogiem, a nie tylko tym, który przyniósł "pełnię objawienia". To za mało, bo ktoś mógłby pomyśleć, że Pan Jezus jest największym z proroków, ale tylko człowiekiem. A to byłoby fundamentalną nieprawdą, całkowicie niezgodną z wiarą chrześcijańską.

Co do antysemityzmu. Antysemitą jest ten, który nie pragnie i nie modli się o to, aby Żydzi uznali pana Jezusa za Mesjasza i Boga oraz przyjęli chrzest. Jeśli to kiedyś uczynią przyniosą światu wiele dobra. To jest najlepsza rzecz, jakiej można im życzyć.