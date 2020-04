Tomasz Teluk: O fałszywej pokusie ,,trzech religii monoteistycznych''

Po 11, NIE BĄDŹ OBOJĘTNY 24.4.20 10:58



Przepraszam, że to wklejam 2 raz, ale warto zobaczyć ten film.



Macierewicz wczoraj pokazał filmik i sam go tak zapowiedział: „Co naprawdę stało się nad Smoleńskiem” Wow!

Tu macie link:

https://www.youtube.com/watch?v=ClXR9EGH4XM&t=127s

No i obejrzałem i … przeżyłem szok (tak dramatyzuje, bo bardziej się ubawiłem)

W filmiku oczywiście nie ma słowa o tym co się stało nad Smoleńskiem.

Nic, nul, pustka.

A co jest?

Jest komputerowa symulacja przygotowana przez Amerykanów, na podstawie danych z raportu Millera/Anodiny.

I co?

I komputerowa symulacja pokazuje inny przebieg destrukcji samolotu. Troszeczkę inny.

I to wszystko.

Wszystko!

Rozumiecie?

To w domyśle ma znaczyć, że raport Millera jest zafałszowany, to ma pewnie znaczyć, że był zamach.

Słuchajcie, to, że z założenia niedoskonały symulator, nakarmiony przybliżonymi (dokładnych nie mamy bo niby skąd mamy mieć?, przyrządy samolotu działają z dużym przybliżeniem, o czym załoga się zresztą boleśnie przekonała) danymi pokazał przesunięte miejsce upadku i trochę inne zniszczenia.

I to ma być wynik 4 lat pracy???

To ma „udowadniać” cokolwiek?

To, że symulacja komputerowa rozjechała się z rzeczywistością. Naprawdę to.

Ludzie to są jaja na resorach. To znowu tylko insynuacje, zero dowodów, ośmieszenie i żenada.

Ale już wiem, co będzie dalej. Ponieważ „bardzo wiarygodna” ekspertyza jest trochę inna niż raport Millera, więc trzeba koniecznie wyjaśnić powód tej niezgodności (w domyśle zamach, który przecież nie został wykluczony, a nawet stał się bardziej prawdopodobny) i komisja będzie potrzebować jaszcze kilka milionów i kilka lat na odkrycie pełnej prawdy.

Nie spodziewałem się, że coś takiego jest możliwe w 21 wieku.