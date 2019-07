Tomasz Sakiewicz o zabezpieczeniu sądowym ws. naklejek. ,,Przejaw totalitarnej ideologii LGBT''

– Nie dostaliśmy żadnego pisma z sądu. Pismo jest kierowane do nas wyłącznie, więc my je musimy najpierw dostać – mówi w rozmowie z DoRzeczy.pl Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny "Gazety Polskiej". Dziś portal onet poinformował o decyzji sądu ws. usunięcia naklejek "Strefa wolna od LGBT".

– Pytanie, jak wykonać wyjęcie ulotek, w momencie, gdy gazeta zostanie wycofana z dystrybucji, jeżeli w ogóle jeszcze jakieś gazety są w sprzedaży, bo z tego co wiem, to już nie ma. Dotyczy to tylko samych ulotek, nie całości pisma. Wycofanie całej gazety jest nierealne. Co do ulotek: w jaki sposób po wycofaniu przez kolporterów usuwać ulotki? Jest to niewykonalne i niemożliwe. Można więc powiedzieć, że sprawa nie ma żadnego sensu w aspekcie technicznym – wskazuje Sakiewicz.