Tomasz Sakiewicz o finansowych związkach Bosaka z Rosją

Tomasz Sakiewicz był pytany o zapewnienia Bosaka, który twierdził, że nie kojarzy w swojej partii Lilii Moshechkovej. To kandydatka Konfederacji w wyborach do PE, która zasłynęła m.in. zdjęciami z bazy motocyklowego gangu „Nocne Wilki”, żalami po śmierci lidera donieckich separatystów „Giwiego” czy obroną w Polsce sowieckich pomników w rosyjskiej telewizji.

-„W przypadku wyborów samorządowych można by w to uwierzyć, mówimy wówczas o tysiącach kandydatów. Tutaj jest ich zaledwie garstka. Przyjaciółka szefa Nocnych Wilków, nazwisko o typowym rosyjskim brzmieniu. Chwaliła się tym, służby nie musiały się wysilać” – mówił Sakiewicz.

-„Ruch Narodowy to nie byli zdrajcy czy rosyjscy szpiedzy… To byli patrioci. Pojawiały się propozycje współpracy. Nawoływano do walki z Ukraińcami. Ten wątek, w obecnych ruchach, jest bardzo silny. Nie wiedzą tego, ponieważ nie znają historii” – mówił redaktor naczelny „Gazety Polskiej”, odnosząc się do członków Konfederacji.