Tomasz Sakiewicz: Budka i Kidawa-Błońska będą grabarzami Platformy

„Bardzo trudno powiedzieć, co się wydarzy przy głosowaniu dotyczącym głosowania korespondencyjnego w Sejmie. Będzie bardzo mało czasu, ogromna presja. Za to większość senacka zrobi wszystko, co może, żeby to głosowanie odbyło się jak najpóźniej, czyli po 6 maja” - stwierdził Tomasz Sakiewicz.