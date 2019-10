Tomasz Krzyżak: Nie porównujmy rządów PiS do PRL

Nie milkną echa po wypowiedzi Grzegorza Schetyny, który porównał śmierć bł. ks. Jerzego Popiełuszki do samobójczej śmierci Piotra Szczęsnego. Tomasz Krzyżak w "Rzeczpospolitej" podkreśla, by "nie porównywać rządów PiS do PRL.

Jak zaznaczył, w trakcie kampanii wyborczej Jarosław Kaczyński odwoływał się do nauczania Kościoła, a "tuż po wyborach także Schetyna sięgnął do kościelnej skarbnicy".

- Ksiądz Jerzy żył i działał w okresie PRL. O demokracji w Polsce mogliśmy wtedy tylko marzyć. W więzieniach siedziały całe zastępy przeciwników komunistycznego ustroju, milicja i służba bezpieczeństwa nie ustawały zaś w walce o tzw. umacnianie ustroju. Niemal na każdym kroku deptana była godność człowieka. W warunkach komunistycznego reżimu ksiądz Jerzy upominał się w pierwszej kolejności o godność człowieka. Był za to prześladowany. Organizowano przeciw niemu rozmaite prowokacje, śledzono go, przesłuchiwano itp. A on nie poddawał się i głosił, że zło należy zwyciężać dobrem. Za tę walkę poniósł ofiarę życia. Porwano go i bestialsko bito. Zmasakrowane zwłoki kapłana wrzucono w końcu do Wisły. - czytamy