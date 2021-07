Tokio. "By uniknąć zbliżeń" - tekturowe łóżka dla olimpijczyków

- Łóżka w wiosce olimpijskiej będą wykonane z tektury. Ma to na celu uniknięcie intymnych momentów między sportowcami – pisze na Twitterze Paul Kipkemoi Chelimo, amerykański lekkoatleta biegający na długich dystansach i załącza zdjęcia.

- Taka konstrukcja wytrzyma ciężar wyłącznie jednej osoby, tak, by nie było okazji do stworzenia sytuacji pozasportowych – pisze dalej amerykański sportowiec.

Igrzyska Olimpijskie w Tokio rozpoczynają się 23 lipca i potrwają do 8 sierpnia.

Warunki, w jakich odbędą się te igrzyska, są dość nietypowe, ponieważ w Tokio obowiązuje obecnie czwarty stan wyjątkowy w związku z pandemią COVID-19, co wiąże się z tym, że widzowie nie będą mogli wejść tam na żaden obiekt aby dopingować sportowców.

Beds to be installed in Tokyo Olympic Village will be made of cardboard, this is aimed at avoiding intimacy among athletes



Beds will be able to withstand the weight of a single person to avoid situations beyond sports.



I see no problem for distance runners,even 4 of us can do😂 pic.twitter.com/J45wlxgtSo