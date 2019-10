Tokarczuk nie wycofuje się ze słów o Polakach-'kolonizatorach i mordercach Żydów'

tomasz 19.10.19 16:11

Agnieszko nad Tokarczuk nie ma co się zachwycać. Nobel za antypolska wypowiedź natomiast książka to rzecz drugorzędna a nawet trzeciorzędna. Poza tym ta pisarka to patologia polskiej literatury. Więc Agnieszko trochę krytycyzmu mniej laudacji bowiem zbytnia laudacja powoduje jeszcze większe szkalowanie Polski i wtedy ta pisarka mogłaby jeszcze więcej razy obrażać Polaków. Dlatego mniej pochwał więcej zdrowego rozsądku. Wiem że moja wypowiedź może się nie spodobać ale trzeba patrzeć z rozsądkiem na to że paniusia gdyby nie obraziła Polaków to Nobel zobaczyłaby jak świnia niebo.