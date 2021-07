,,To wywołuje takie emocje w PO’’. Min. Ziobro o nowych wątkach ws. Nowaka

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro mówił dziś w programie „Gość Wiadomości” na antenie TVP Info o śledztwie ws. Sławomira Nowaka. Przekazał, że śledczy dotarli do rozmów byłego ministra ze wspólnikami, które wskazują, iż śledztwo może mieć kolejne wątki. Właśnie to, zdaniem Ziobry, „wywołuje takie emocje wśród niektórych polityków Platformy”.

Minister sprawiedliwości przekazał, że biegły potwierdził, iż zabezpieczone notatki należą do Sławomira Nowaka, podobnie jak zabezpieczony na użytych do spięcia banknotów gumkach materiał genetyczny. Dodał, że dotarto również do rozmów Nowaka ze wspólnikami,

- „To są bardzo ciekawe rozmowy, które w przyszłości ujawnimy. (…) Ale nie zostały ujawnione, bo śledztwo może mieć jeszcze wątki rozwojowe. I myślę, że to wywołuje takie emocje wśród niektórych polityków Platformy”

- ocenił Zbigniew Ziobro.

Zdaniem ministra oburzony powinien być również Donald Tusk, którego dobre imię zostało narażone przez działalność byłego ministra.

- „Jak można klasyfikować zachowania polityczne człowieka, który według dowodów miał kierować zorganizowana grupa przestępczą. (…) Pan Donald Tusk powinien być oburzony, że Sławomir N. naraził też jego dobre imię. (…) Robił rzeczy nikczemne, które jak najgorzej zapiszą się w pamięci Ukraińców”

- mówił.

Sławomir N. to bardzo bliski współpracownik Donalda Tuska, tak bliski, że ten jest gotów ryzykować własną reputację. Jak można klasyfikować jako więźnia politycznego człowieka, który według dowodów zorganizował grupę przestępczą do pozyskiwania łapówek. pic.twitter.com/t0nIT4GXrT — Zbigniew Ziobro | SP (@ZiobroPL) July 6, 2021

kak/TVP Info, wPolityce.pl