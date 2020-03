To ważna prawda. Jest dwóch Benedyktów XVI

emigrant 17.3.20 16:48

Przeczytać, przeczytałem. Mimo wykształcenie teologicznego - nic nie zrozumiałem. Co to jest lamusoza??? Co to jest postępoza? Jeli to choroby, to autor ma jedną czy drugą? Czy obydwie? Czytałem Ratzingera, ale widocznie żadnego z tych dwóch, których czytał autor. Wniosek taki , ze teza o dwóch jest mało uprawniona. Musi być przynajmniej trzech, może więcej. Dwóch to w jaźni autora.Co do Balthasara to się poddaję, widocznie nie czytałem. Mam pytanie: Od jak dawna autor ma te objawienia? I czy próbował je leczyć? Merytorycznie można dyskutować z tezami merytorycznymi. Z jakimś logicznym wywodem. Niestety Fronda od dłuższego czasu takich artykułów raczej nie zamieszcza. Tylko artykuły w stylu: Polsce będą się kłaniały narody (bez logicznego uzasadnienia). Jeśli redakcja mam problem natury medycznej to trzeba do lekarza zamiast publikować swoje problemy. Do tego redakcja nie moderuje komentarzy, które często w sposób obelżywy dla katolików korespondują z treściami artykułów. Być może jest to problem rozdwojenia jaźni - Na czym polega "poświęcenie portalu" i czemu on jest poświęcony? W każdym razie produkcja tego wszystkiego przypomina "ruskie trolowanie" i nie ma większego sensu, oprócz siania zamętu. Papier wszystko przyjmie. Niestety. Mam pytanie: Jaki jest cel istnienia tego portalu?