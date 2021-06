To trzeba zobaczyć! Mieszkaniec Gdańska nokautuje Dulkiewicz

„Nie nadaje się Pani do stania na czele naszego miasta” – mówił do Aleksandry Dulkiewicz mieszkaniec Gdańska Tomasz Rakowski, który zabrał głos w czasie XXXVII sesji Rady Miasta Gdańska.

Tomasz Rakowski opublikował w mediach społecznościowych swoją wypowiedź z sesji rady Miasta Gdańska. Mieszkaniec był bezlitosny dla prezydent Aleksandry Dulkiewicz.

- „W publicznym niemieckim radiu przyrównała Pani obecny stan Polski do III Rzeszy. To jest postawa antypolska. To jest przejaw płaszczenia się przed Niemcami. Ta Pani germanofilia przejawia się w tym, że gdy wspomina Pani o zbrodniach niemieckich, mówi Pani, że stoją za tym naziści, a nie Niemcy. Czyjej racji stanu Pani broni? Przecież to nie Pani dziadkowie wrócili po wojnie z Niemiec z walizkami pełnymi pieniędzy”

- mówił.

- „O Pani stosunku do Polski i wartości, na których Polska jest ufundowana, dobitnie świadczy choćby to, w jaki sposób rozświetliliście ten budynek. Ogromna flaga UE, ogromna tęcza LGBT, mała, skromna, o wiele bledsza flaga Polski”

- dodawał.

Stwierdził, że prezydent Gdańska „stanowi zagrożenie” będąc „posłusznym narzędziem w wojnie wymierzonej w chrześcijaństwo, w rodzinę i w stabilność państwa polskiego”.

- „Absolutnie nie nadaje się Pani do stania na czele naszego miasta, bo jest Pani nieodpowiedzialna i przekłada osobiste korzyści nad interes ogółu”

- podkreślił.

Pani prezydent @gdansk @Dulkiewicz_A usłyszała ode mnie "ciepłe" słowa na temat swojej szkodliwej działalności wymierzonej w polską rację stanu.



Nie było miło.



Całość z wątkami dotyczącymi Gdańska, tutaj: https://t.co/Rhnt3GLRnX pic.twitter.com/tcFZ8rVeVN — Tomasz Rakowski (@T_Rakowski) June 25, 2021

kak/Twitter, wPolityce.pl