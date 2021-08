To szokuje! Ile to już dni trwa blokada ws. immunitetu marszałka Grodzkiego?

Portal Niezalezna.pl postanowił uruchamić Licznik Grodzkiego, a mianowicie będzie podawał ile już trwa w Senacie blokowanie głosowania ws. immunitetu marszałka Tomasza Grodzkiego!

- "Prokuratura zamierza postawić Tomaszowi Grodzkiemu cztery zarzuty przyjęcia korzyści majątkowych – w latach 2006, 2009 i 2012 roku. Jak wynika z ustaleń śledztwa, korzyści majątkowe w postaci pieniędzy w złotówkach i dolarach – w wysokości od 1500 do 7000 zł – lekarz przyjmował w kopertach. W zamian zobowiązywał się do osobistego przeprowadzenia operacji lub ich szybkiego wykonania, a także do zapewnienia dobrej opieki lekarskiej" - podała ponad pięć miesięcy Prokuratura Krajowa.

To już ponad pięć miesięcy od dnia, w którym prokuratura złożyła wniosek o uchylenie immunitetu marszałkowi Senatu Tomaszowi Grodzkiemu. Jak przekonuje polityk, nie ma sobie nic do zarzucenia, ale immunitetu zrzec się nie chce. W Senacie natomiast blokowane jest głosowanie w tej sprawie.

Wyrok niezależnego sądu mógłby przecież wykazać niewinność marszała z Platformy Obywatelskiej.

Prokuratura Regionalna w Szczecinie już 22 marca br. wnioskowała o uchylenie immunitetu marszałkowi Senatu Tomaszowi Grodzkiemu. To już

162 dni, a więc ponad pięć miesięcy.

mp/niezalezna.pl