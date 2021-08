,,To skrajny egoizm!’’. Prezes PiS zapowiada obostrzenia dla niezaszczepionych

W wywiadzie udzielonym Polskiej Agencji Prasowej prezes PiS Jarosław Kaczyński podkreślił, że odmowa przyjęcia szczepionki przeciwko COVID-19 to „skrajny egoizm”. Zapowiedział, że osoby te mogą spodziewać się obostrzeń.

Wicepremier Jarosław Kaczyński zauważył, że granicą wolności są prawa innych ludzi, a odmowa przyjęcia szczepionki przeciw COVID-19 zagraża innym, dlatego odmowy szczepienia nie można uzasadniać wolnością.

- „Odmowa szczepienia to nie jest kwestia wolności jednostki. Osoby, które powołują się na wolność w kontekście szczepień, może nieświadomie, odwołują się do tezy, iż człowiek człowiekowi wilkiem. To skrajny egoizm. Granicą wolności są prawa innych ludzi. Nie wolno innych narażać na pozbawienie zdrowia czy życia”

- podkreślił.

Zaznaczył, że obowiązkiem państwa jest doprowadzenie do najwyższego stopnia zabezpieczenia przed pandemią, dlatego nie można kierować się tutaj względami politycznymi i zabiegami o poparcie jakiś grup, ale trzeba mieć na uwadze wyłącznie dobro ludzi. Wobec tego lider Zjednoczonej Prawicy zapowiedział, że osoby odmawiające przyjęcia szczepionki powinny spodziewać się obostrzeń.

- „Nie można ulegać tym, którzy mają kłopot z analizą sytuacji i zbyt niski poziom empatii. Politycy muszą brać odpowiedzialność za trudne decyzje i ponosić ich ryzyko. Jesteśmy w stanie w ciągu tygodnia zaszczepić 5 milionów ludzi”

- mówił.

Wyrażając poparcie dla inicjatywy szefa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza, który proponował wystąpienie szefów wszystkich partii i prezydenta ws. sytuacji zdrowotnej, Jarosław Kaczyński stwierdził, że należy pójść krok dalej i podpisać wspólne oświadczenie wszystkich partii dotyczące „zdecydowanych działań w walce z pandemią”.

Odnosząc się do ostatnich ataków na punkty szczepień, prezes PiS wyraził przekonanie, że Sejm powinien przyjąć ustawę zaostrzającą odpowiedzialność karną za tego typu przestępstwa.

- „W moim przeświadczeniu przynajmniej część tych napadów jest elementem wojny hybrydowej, a związki ludzi podejmujących się ataków mogą sięgać Rosji”

- ocenił.

kak/PAP