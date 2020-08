To się dzieje naprawdę! USA: Sataniści żądają nieograniczonego prawa do ,,rytuału aborcji''

Przerażające doniesienia z USA. Jedna z tzw. „świątyń” satanistycznych w Stanach Zjednoczonych rozpoczęła kampanię pt. „Szatańskie aborcje są chronione przez prawa wolności religijnej”.

Według „świątyni” aborcja jest satanistyczną praktyką religijną”.

W przywołanym przez telewizjarepublika.pl za serwisem Life Site news fragmencie ze strony satanistów czytamy:

„Zgodnie z ustawą o przywróceniu wolności religijnej (RFRA) aborcje w pierwszym trymestrze ciąży są teraz zwolnione z niepotrzebnych przepisów dla wszystkich osób praktykujących religijny rytuał porodu w świątyni satanistycznej”.

Ogłoszono też loterię, aby zebrać 100 tys. dolarów na „prawa do aborcji”. Pierwszą nagrodą była… bezpłatna aborcja. Sataniści przekonując, że „rytuał aborcji” zapewnia „duchowe pocieszenie” oraz potwierdza „niezależność cielesną”.

Wszystko to brzmi niczym scenariusz horroru, ale niestety to przerażająca rzeczywistość. Owa „świątynia” zapewnia między innymi konkretne mantry do powtarzania w trakcie każdego rodzaju aborcji.

