To się dzieje naprawdę... New Jersey: "Transpłciowi" mężczyźni trafią do więzień dla kobiet

W wyniku procesu sądowego w stanie New Jersey w USA mężczyźni, którzy podają się za kobiety, będą odbywać karę więzienia z kobietami. Skargę przeciwko stanowemu Departamentowi Więziennictwa w imieniu mężczyzny, który podaje się za Sonię Doe, wniosła organizacja American Civil Liberties Union (ACLU, Amerykański Związek Swobód Obywatelskich).

Organizacja podała we wtorek informację o ugodzie w procesie, w wyniku której stan New Jersey dołączy do Kalifornii, Massachusetts i Connecticut, gdzie również biologiczni mężczyźni mogą odsiadywać wyrok w żeńskich więzieniach. W każdym z tych stanów istnieje możliwość odejścia od tej polityki ze względu na „bezpieczeństwo lub zarządzanie”.

Pozew został złożony w sierpniu 2009 r. Doe twierdził, że policjanci traktowali go jak mężczyznę, zamiast kobietę i narazili na molestowanie ze strony innych więźniów. Policjanci mieli też używać „złych” zaimków osobowych i fizycznie go atakować, kiedy zwrócił im na to uwagę. ACLU twierdzi, że po złożeniu skargi Doe został uznany winnym napaści i skazany na 270 dni w izolacji.

W wyniku procesu Departament Więziennictwa będzie musiał wypłacić Doe odszkodowanie w wysokości 125 000 dolarów i pokryć koszty sądowe. Jednocześnie odbywający karę w stanie New Jersey będą umieszczani w więzieniu nie według swej płci biologicznej, ale zgodnie z tzw. „tożsamością płciową”. Dodatkowo służba więzienna będzie zmuszona stosować wobec więźniów „właściwe zaimki”, które obejmują też takie kurioza, jak „zaimki neutralne płciowo” i tytuł „Mx” zamiast używanych w języku angielskim „Mr” (pan) i „Mrs” (pani).

Tess Borden, adwokat z ACLU, stwierdziła: „Mam nadzieję, że ta polityka jest krokiem we właściwym kierunku w zaangażowaniu się New Jersey w to, by zapewnić bezpieczeństwo ludziom w tym więzieniu”. Jak zauważyła Clare Marie Merkowsky z „Life Site News”: „Borden nie wspomniała o bezpieczeństwie kobiet w więzieniach, które będą przebywać z biologicznymi mężczyznami, którzy twierdzą, że są kobietami”.

