To Putin i Orban nastawili Trumpa przeciw Ukrainie?

Pisowiec 24.10.19 10:46

Mówię o tym od dawna. Orban to onuca ruska, agent Putina. Zdrajca obozu wyszehradzkiego!!!!!

To samo z Czechami, to tez onuce co chwilę wąchają się z kacapami i szkopami i Słowacy też!!!!!!

Tylko Polska wielka i silna nigdy nas nie zdobędziecie!!!!

Orban won za Don do swoich paszoł won!!!!!

Niech żyje Prezydent Duda niech żyje Prezes Kaczyński!!!!!! Miech żyje Polska!!!! Niech żyje wolna wielka Ukraina!!!! Sława gierojam!!!!