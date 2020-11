,,To nowa era polskiej gospodarki!’’. Jarosław Gowin ogłasza Plan dla Pracy i Rozwoju

Po wielu miesiącach konsultacji z przedsiębiorcami, wicepremier oraz minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin zaprezentował dziś Plan dla Pracy i Rozwoju. Ma to być narzędzie, które nie tylko wesprze polskich przedsiębiorców w czasie związanego z pandemią kryzysu, ale „wprowadzi gospodarkę w nową erę”.

- „Pandemia COVID-19 odmieniła świat, jaki znamy. Zmiany odczuwamy wszyscy. Wszyscy uczymy się, jak przyjąć nową rzeczywistość oraz jak się w niej odnaleźć. Polscy przedsiębiorcy – dzięki szybkiej, zdecydowanej i sprawnej reakcji państwa zachowali płynność finansową i ochronili miejsca pracy. Są wśród nich i tacy, którzy w obliczu nowych wyzwań szukają pomysłów na siebie oraz opracowują i wdrażają innowacyjne strategie rozwoju” – czytamy na rządowej stronie LiczaSieKonkrety.gov.pl .

Wicepremier Jarosław Gowin poinformował, że nowy plan obejmie trzy obszary. Pierwszy z nich to tarcza branżowa oraz kontynuacja Tarczy Finansowej, na które przeznaczone zostanie około 40 mld zł. Kolejnym obszarem jest wsparcie firm, które zostały zmuszone do dostosowania się do zmienionych potrzeb rynku i transformacji. Trzeci obszar to „Impuls dla Rozwoju”, składający się z wielu działań, m.in. poszerzenia pakietów deregulacyjnych.

💥 ✅ Tarcza branżowa

✅ Tarcza dla Turystyki

✅ Cyfryzacja procesu legislacyjno - budowlanego

✅ Polityka nowej szansy

✅ Mieszkalnictwo

✅ Nowe prawo zamówień publicznych

✅ Krajowy plan Odbudowy



Premier @Jaroslaw_Gowin ogłasza #PlanDlaPracyiRozwoju #LicząSięKonkrety 🇵🇱💪🏻 pic.twitter.com/kcLXJ4cN7t — Bartłomiej Maksymowicz 🇵🇱🇺🇸 (@bartmaksymowicz) November 30, 2020

