To nie Prima Aprilis! Rozpoczęła się rejestracja na szczepienia 40-latków. Jak to możliwe?

Dziś niespodziewanie rozpoczęła się rejestracja na szczepienia dla osób pomiędzy 40. a 60. rokiem życia. Minister Michał Dworczyk wyjaśnił na antenie RMF FM, że mimo, iż wciąż trwa rejestracja dla osób powyżej 60. roku życia, to znacząco ona zwolniła, dlatego rządzący zdecydowali się umożliwić zapisy dla młodszych Polaków.

Pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk wyjaśnił na antenie RMF FM, że obecnie na szczepienia przeciw COVID-19 rejestrują się osoby powyżej 60. roku życia.

- „W systemie rejestracji zarejestrowanych jest łącznie ok 11 mln osób, z tego wolnych terminów do szczepień do końca maja jest około 1 mln 800 tys. W ostatnich dwóch dniach rejestracja dla osób powyżej 60. roku życia zwolniła, dlatego zdecydowaliśmy się uruchomić zapisy osób, które w styczniu zgłosiły gotowość do rejestracji”

- poinformował.

W nocy, jak dodał, wystawione zostały e-skierowania na szczepienia dla osób pomiędzy 40. a 60. rokiem życia. Osoby te dostają informacje dot. konkretnych terminów szczepień. Na początku kwietnia natomiast rozpocznie się rejestracja 59-latków, a później młodszych Polaków.

Michał Dworczyk przypomniał deklarację premiera dot. wykonania 20 mln szczepień do końca II kwartału.

kak/PAP, rmf24.pl