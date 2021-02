To największy program inwestycyjny w dziejach Polski! Müller zdradza założenia Nowego Ładu

Wkrótce rząd Zjednoczonej Prawicy ma zaprezentować Nowy Polski Ład, czyli przełomowy program inwestycyjny, który ma przynieść odbicie po kryzysie związanym z pandemią koronawirusa. Rąbka tajemnicy nt. propozycji rządzących uchylił w programie „#Jedziemy” Michała Rachonia rzecznik rządu Piotr Müller, zapowiadając największy program inwestycyjny w historii Polski.

W wywiadzie udzielonym Polskiej Agencji Prasowej prezes PiS Jarosław Kaczyński stwierdził, że Polska stoi dziś przed ogromną szansą, aby wykorzystując środki przyznane przez Unię Europejską, uczynić ogromny krok dla gospodarki, co rząd planuje zrealizować dzięki projektowi nazwanemu Nowym Polskim Ładem. Podkreślał przy tym, że aby program mógł zostać zrealizowany, potrzeba jedności obozu rządzącego. Do słów wicepremiera odniósł się w programie Michała Rachonia na antenie TVP Info rzecznik rządu Piotr Müller.

- „W tej chwili stoimy przed ogromną szansą skoku cywilizacyjnego, jeżeli chodzi o rozwój infrastruktury, możliwości gospodarcze i jeżeli chodzi o losy polskich rodzin. Do tego jest potrzebna Zjednoczona Prawica”

- mówił polityk.

- „Te wszystkie niesnaski, które pojawiają się w obozie ZP powinny się zakończyć, bo alternatywą są rządy progresywnej Lewicy razem z Platformą Obywatelską. Zupełnie inna wizja Polski, w zupełnej kontrze, do tego, co prezentujemy, więc czasami te różnice, które pojawiają się w obozie ZP zdecydowanie powinny ustąpić”

- dodał.

Rzecznik rządu wskazał, że program Nowego Polskiego Ładu jest już gotowy. Nie chcąc zdradzać szczegółów przed jego ogłoszeniem, Müller zaprezentował kilka podstawowych założeń. Program ma dot. m.in. polityki rozwojowej czy fiskalnej. Jego celem jest poprawa sytuacji polskich rodzin i pracowników. Ma też zrewolucjonizować polską służbę zdrowia, m.in. zapewniając łatwiejszy dostęp do specjalistów.

- „Program składa się z takich elementów, które w praktyce doprowadzą do największego programu inwestycyjnego w historii Polski, patrząc bardzo daleko wstecz”

- podkreślił Piotr Müller.

- „W związku z tym to jest ogromna szansa na to, żeby zrobić skok cywilizacyjny, ale do tego jest potrzebny spokój polityczny, potrzebna jest jedność i po prostu przeforsowanie tego programu i jego realizację przez najbliższe lata”